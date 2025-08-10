О нас

На пляже в Одесской области Украины три человека погибли при взрыве мин

Другие страны
10 августа 2025 г. 15:13
Женщина и двое мужчин погибли в результате двух взрывов на пляже в Одесской области на юге Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По их данным, трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района. Там работают правоохранители, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Глава Одесской ОВА уточнил, что один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке. По его словам, все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

