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    На побережье Греции найдено тело новорожденного мальчика из семьи мигрантов

    Малыш был доставлен в ближайший госпиталь, где врачи констатировали его смерть

    Bakı. 5 sentyabr. REPORT.AZ/ Греческая береговая охрана обнаружила тело новорожденного мальчика, передает Reuters. Как отмечается, родители ребенка смогли выбраться живыми на берег острова Агатонисион, передает Report со ссылкой Газета.Ru.

    В сообщении говорится, что найденный малыш был доставлен в ближайший госпиталь, где врачи констатировали его смерть.

    Ранее сообщалось, что на берегу в районе турецкого курортного города Бодрум было найдено тело трехлетнего мальчика, который вместе с родителями и братом находился в перевернувшейся лодке с мигрантами из сирийского города Кобани.

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