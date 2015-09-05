На побережье Греции найдено тело новорожденного мальчика из семьи мигрантов

Bakı. 5 sentyabr. REPORT.AZ/ Греческая береговая охрана обнаружила тело новорожденного мальчика, передает Reuters. Как отмечается, родители ребенка смогли выбраться живыми на берег острова Агатонисион, передает Report со ссылкой Газета.Ru.

В сообщении говорится, что найденный малыш был доставлен в ближайший госпиталь, где врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что на берегу в районе турецкого курортного города Бодрум было найдено тело трехлетнего мальчика, который вместе с родителями и братом находился в перевернувшейся лодке с мигрантами из сирийского города Кобани.