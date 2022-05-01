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На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек

На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек.
Другие страны
1 мая 2022 г. 22:48
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек

На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых - женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Отметим, что традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (17:00, бакинское время). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".

Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.

В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.

Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.

В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.

Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.

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Версия на азербайджанском языке Parsidə iğtişaş törədən 45 nəfər saxlanılıb - FOTO

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