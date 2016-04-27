На первичных выборах в США Трамп победил во всех пяти штатах - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В пяти северо-восточных штатах США - Мэриленде, Пенсильвании, Делавэре, Коннектикуте и Род-Айленде - завершилось голосование на первичных выборах.

Как сообщает Report, у республиканцев победу во всех пяти штатах одержал миллиардер Дональд Трамп.

По предварительным данным, он получил больше 50% голосов в каждом из пяти штатов.

По этим итогам должны быть распределены голоса 172 делегатов съезда республиканцев в Кливленде 18-21 июля, где будет решаться вопрос, кто станет официальным кандидатом от партии на президентских выборах в ноябре.

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп предположительно выиграл первичные выборы среди республиканцев в штатах Пенсильвания, Коннектикут и Мэриленд. Как передает Report, об этом сообщили во вторник телекомпании CNN и CBS.

По данным CNN, в штате Коннектикут за него проголосовали 65 процентов избирателей.

Трампу нужно получить 1237 голосов делегатов партийного съезда, чтобы автоматически стать кандидатом в президенты США от республиканцев. Он единственный из трех кандидатов имеет шансы на то, чтобы набрать большинство делегатов до съезда.