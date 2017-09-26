На патруль в Израиле совершено нападение, убиты трое

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Израиле в поселении Ар Адар произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали четверо израильтян. Три человека получили крайне тяжелые ранения и позднее скончались. Еще один пострадавший израильтянин находится в крайне тяжелом состоянии. Он доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем".

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что израильтяне подверглись нападению во время патрулирования в окрестностях поселения, находящегося к северо-западу от Иерусалима.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, террорист приблизился к задним воротам поселения вместе с группой палестинских арабов, работающих в поселке. Он вызвал подозрение охранников и открыл огонь в сторону израильтян.

Сотрудники сил безопасности выстрелили в террориста и нейтрализовали его. Позднее нападавший скончался от полученных ранений.