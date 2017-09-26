 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На патруль в Израиле совершено нападение, убиты трое

    ​Tеракт произошел возле поселения Ар Адар© Фото: Й.Зиндель

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Израиле в поселении Ар Адар произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали четверо израильтян. Три человека получили крайне тяжелые ранения и позднее скончались. Еще один пострадавший израильтянин находится в крайне тяжелом состоянии. Он доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем".

    Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что израильтяне подверглись нападению во время патрулирования в окрестностях поселения, находящегося к северо-западу от Иерусалима.

    По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, террорист приблизился к задним воротам поселения вместе с группой палестинских арабов, работающих в поселке. Он вызвал подозрение охранников и открыл огонь в сторону израильтян. 

    Сотрудники сил безопасности выстрелили в террориста и нейтрализовали его. Позднее нападавший скончался от полученных ранений.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi