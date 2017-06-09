На парламентских выборах в Великобритании лидирует партия Терезы Мэй

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ На досрочных парламентских выборах в Великобритании, согласно данным exit poll, лидируют консерваторы, при этом потеряв большинство в Палате общин.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Тори под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получают 314 мест в парламенте, виги — 266.

Избирательные участки закрылись в 01:00 по бакинскому времени. Подсчет голосов будет длиться всю ночь, результаты будут обнародованы во второй половине дня 9 июня.