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    На парламентских выборах в Великобритании лидирует партия Терезы Мэй

    Результаты будут обнародованы во второй половине дня 9 июня

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ На досрочных парламентских выборах в Великобритании, согласно данным exit poll, лидируют консерваторы, при этом потеряв большинство в Палате общин.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Тори под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получают 314 мест в парламенте, виги — 266.

    Избирательные участки закрылись в 01:00 по бакинскому времени. Подсчет голосов будет длиться всю ночь, результаты будут обнародованы во второй половине дня 9 июня.

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