На парламентских выборах в Стране басков выиграли правые националисты

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Правая Народная партия по итогам воскресных выборов сохранила абсолютное большинство в парламенте испанского автономного сообщества Галисия, расположенном на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На выборах в Стране басков победила Баскская националистическая партия (PNV).

Правящей в Галисии Народной партии удалось сохранить лидерство в 75-местном парламенте. Она получила 41 депутатский мандат (за НП проголосовали 47,6% избирателей), что обеспечивает ей абсолютное большинство, свидетельствуют официальные данные после подсчета 98% бюллетеней. В предыдущем составе у правых также был 41 представитель.

Таким образом, председателем галисийского правительства останется Альберто Нуньес Фейхоо (Alberto Núñez Feijóo). Такой результат укрепит позиции центрального руководства Народной партии в Мадриде и и.о. премьера Мариано Рахоя.