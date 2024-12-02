На парламентских выборах в Румынии побеждает Социал-демократическая партия

Социал-демократическая партия (СДП) лидирует на парламентских выборах в Румынии, набирая 26% голосов.
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За СДП в Сенате следуют Альянс за объединение румын с 19,2%, Национал-либеральная партия с 15,9% и Союз за спасение Румынии с 15,6%. Избирательный порог преодолели также партия "СОС Румыния" - 5,5%, Партия молодых людей - 5,5% и Демократический союз венгров Румынии - 5%.
В Палате депутатов Альянс за объединение румын набрал 19% голосов, Национал-либеральная партия - 15,5%, Союз за спасение Румынии - 15,5%. Избирательный порог преодолели партия "СОС Румыния" и Партия молодых людей - по 5,5% и Демократический союз венгров Румынии - 5%.
Явка на выборах составила более 52%.