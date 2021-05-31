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На парламентских выборах в Кипре победила правящая партия

На парламентских выборах в Кипре победила правящая партия Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает на прошедших выборах в однопалатный парламент острова.
Другие страны
31 мая 2021 г. 01:55
На парламентских выборах в Кипре победила правящая партия

Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает на прошедших выборах в однопалатный парламент острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такими стали итоги голосования в Палату представителей Республики Кипр, которое проходило на фоне общей неудовлетворенности избирателей состоянием политических элит, недоумения, вызванного коррупционными скандалами, и раздражения, связанного с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с распространением нового коронавируса.

ДИСИ является доминирующей политической силой на острове в последнее десятилетие: она выигрывает уже третьи выборы подряд. Номинально бывший, а фактически действующий лидер этой партии Никос Анастасиадис уже более восьми лет занимает пост президента страны (глава государства формально должен стоять над партиями), и столько же времени наиболее видные политики в рядах ДИСИ формируют кабинет министров Кипра. Нынешние выборы подтвердили, что "Демократический сбор" продолжит играть доминирующую роль в политической жизни страны и в ближайшие годы.

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