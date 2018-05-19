На парламентских выборах в Ираке победил шиитский блок "Саирун"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Избирательный блок "Саирун", возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах в Ираке, сообщает Report.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство". Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.

По данным телеканала, блок ас-Садра занял первое место, получив 54 места в парламенте.

Фаворитами гонки также стали коалиции "Наср" ("Победа"), возглавляемая премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, и "Фатх" ("Завоевание") во главе с экс-министром транспорта и командиром крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр".

Как сообщает телеканал, коалиция "Фатх" заняла второе место, получив 47 кресел в парламенте, блок "Наср" получил 42 места.