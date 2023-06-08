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На парламентских выборах в Гвинее-Бисау победила оппозиция

На парламентских выборах в Гвинее-Бисау победила оппозиция Оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) победила на состоявшихся 4 июня всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.
Другие страны
8 июня 2023 г. 22:34
На парламентских выборах в Гвинее-Бисау победила оппозиция

Оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) победила на состоявшихся 4 июня всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio France International со ссылкой на предварительные результаты голосования, оглашенные Национальной избирательной комиссией.

Коалиция завоевала 54 из 102 мест в парламенте, уточняет радиостанция. Опиравшаяся на поддержку президента страны партия "Движение за демократический поворот" (MADEM-G15) получила 29 мест.

Согласно действующей конституции, партия, завоевавшая большинство в парламенте, автоматически получает пост премьер-министра Гвинеи-Бисау.

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