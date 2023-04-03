На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия

Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия.

Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия.

Как передает Report , это следует из данных Министерства юстиции страны.

"После подсчета 99,6% голосов лидирует оппозиционная Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо — 20,8%", — говорится в сообщении Минюста.

Оппозиционная "Истинные финны" набрала 20%, правящие Социал-демократы – 19,9%, "Центристы" — 11,3%.

Орпо уже объявил о победе и начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.

Премьер-министр Финляндии, лидер социал-демократов Санна Марин поздравила Колиционную партию и "Истинных финнов" с победой на выборах.