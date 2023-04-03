О нас

На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия

На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 02:13
На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия

Победителем парламентских выборов в Финляндии стала оппозиционная Коалиционная партия.

Как передает Report, это следует из данных Министерства юстиции страны.

"После подсчета 99,6% голосов лидирует оппозиционная Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо — 20,8%", — говорится в сообщении Минюста.

Оппозиционная "Истинные финны" набрала 20%, правящие Социал-демократы – 19,9%, "Центристы" — 11,3%.

Орпо уже объявил о победе и начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.

Премьер-министр Финляндии, лидер социал-демократов Санна Марин поздравила Колиционную партию и "Истинных финнов" с победой на выборах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiyada parlament seçkilərində müxalifət qalib gəlib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата
ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата
3 апреля 2023 г. 02:50
На выборах президента Черногории лидирует Милатович
На выборах президента Черногории лидирует Милатович
3 апреля 2023 г. 00:39
Челси уволил главного тренера
"Челси" уволил главного тренера
3 апреля 2023 г. 00:13
Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо
Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо
2 апреля 2023 г. 22:08
Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине
Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине
2 апреля 2023 г. 21:30
В Венесуэле по подозрению в коррупции задержали 42 человека
В Венесуэле по подозрению в коррупции задержали 42 человека
2 апреля 2023 г. 19:49
Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену
Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену
2 апреля 2023 г. 19:26
СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении
СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении
2 апреля 2023 г. 19:08
Чехия не будет размещать на своей территории ядерное оружие
Чехия не будет размещать на своей территории ядерное оружие
2 апреля 2023 г. 18:54
Самолет ВМС США совершил разведывательный полет на юге Ирана
Самолет ВМС США совершил разведывательный полет на юге Ирана
2 апреля 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi