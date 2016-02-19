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    На парковке в Лас-Вегасе застрелили двух человек и ранили одного

    Следственная группа устанавливает подробности и обстоятельства случившегося

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В результате стрельбы, произошедшей сегодня в американском городе Лас-Вегас (штат Невада), два человека погибли, еще один тяжело ранен. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KVVU-TV.

    Он ссылается на данные полиции, согласно которым, преступление произошло на парковке отеля Cosmopolitan. Там обнаружен автомобиль с ранеными мужчиной и женщиной. Она позднее скончалась. Еще одна женщина обнаружена мертвой рядом на улице. Причина ее смерти - огнестрельные ранения.

    Как сообщил телеканалу лейтенант полиции Дэн Макгра, следственная группа устанавливает подробности и обстоятельства случившегося. 

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