На Парижском саммите по Сирии страну представит глава МИД переходного правительства аль-Шаибани

Глава МИД переходного правительства Асаад Хасан аль-Шаибани возглавит сирийскую делегацию на Парижской международной конференции по Сирии.

Глава МИД переходного правительства Асаад Хасан аль-Шаибани возглавит сирийскую делегацию на Парижской международной конференции по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это первая официальная поездка аль-Шаибани в Европейский Союз на посту главы внешнеполитического ведомства.

Основными темами конференции, как ожидается, станут политический переход, снятие санкций ЕС, гуманитарная помощь и восстановление Сирии после многолетнего конфликта.

В мероприятии примут участие представители стран “Группы семи” (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США), Турции, государств Персидского залива и других ключевых партнеров Сирии.

Новые власти Сирии во главе с временным президентом Ахмедом аль-Шараа заверяют международное сообщество в своей приверженности демократическому переходу и защите прав всех граждан, включая меньшинства. На данный момент временное правительство активно лоббирует снятие санкций, которые, по их словам, мешают восстановлению экономики и возвращению беженцев.

Ранее министры иностранных дел ЕС 27 января согласились ослабить санкции против Сирии, начиная с ключевых секторов, таких как энергетика.