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    На Папуа Новой Гвинее произошло извержение вулкана - ФОТО

    Спящий вулкан проснулся впервые за всю историю наблюдений

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На острове Кадовар, на северо-востоке Папуа Новой Гвинеи произошло извержение вулкана.

    Как передает Report со ссылкой на RT, спящий вулкан проснулся впервые за всю историю наблюдений.

    В небо поднялись столбы пепла высотой в 2,1 км над уровнем моря. 500 жителей близлежащей деревни были эвакуированы.

    Клубы дыма пока не представляют опасность для авиации, но изменение направления ветра могут вызвать неудобства в работе международного аэропорта на остове. 

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