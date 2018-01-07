На Папуа Новой Гвинее произошло извержение вулкана - ФОТО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На острове Кадовар, на северо-востоке Папуа Новой Гвинеи произошло извержение вулкана.

Как передает Report со ссылкой на RT, спящий вулкан проснулся впервые за всю историю наблюдений.

В небо поднялись столбы пепла высотой в 2,1 км над уровнем моря. 500 жителей близлежащей деревни были эвакуированы.

Клубы дыма пока не представляют опасность для авиации, но изменение направления ветра могут вызвать неудобства в работе международного аэропорта на остове.