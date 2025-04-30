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На пакистано-индийской границе вновь произошла перестрелка

На пакистано-индийской границе вновь произошла перестрелка Пакистанские военные вновь открыли огонь на линии контроля в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 07:17
На пакистано-индийской границе вновь произошла перестрелка

Пакистанские военные вновь открыли огонь на линии контроля в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Report со ссылкой на газету Hindustan Тimes, об этом заявили в индийских сухопутных силах.

"В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно", - говорится в заявлении.

Нарушение режима прекращения огня фиксируется на индийско-пакистанской границе в течение недели на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в котором погибли 26 человек.

Индийское издание The Hindu сообщало, что ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная группировка "Фронт сопротивления" (The Resistance Front, TRF). Она была образована в 2019 году на пике очередного обострения ситуации в Кашмире. Группировка заявила в соцсетях, что нападение стало ответом на наплыв "чужаков", которые вызвали "демографические изменения" в регионе.

Позднее радикалы начали отрицать свою причастность к нападению.

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