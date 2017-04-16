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    На оживленном пляже в Мексике вооруженные люди расстреляли туристов

    В результате нападения погибло два человека, еще шестеро получили ранения

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Акапулько вооруженные люди открыли стрельбу по туристам.

    Как передает Report, в результате нападения погибло два человека, еще шестеро получили ранения.

    Инцидент произошел на набережной Мигеля Алемана в субботу 16 апреля. Нападавшие расстреляли туристов, прогуливавшихся по набережной, несмотря на предпринятые властями дополнительные меры безопасности в Страстную неделю, группа туристов подверглась нападению.

    На месте происшествия погиб один человек, позднее в больнице скончалась и раненая девочка. Также пострадали еще шесть туристов, в том числе и дети.

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