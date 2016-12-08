 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На острове Ява в результате оползней погибли тринадцать индонезийцев

    Первый оползень унес жизни 11 человек

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 13 жителей главного индонезийского острова Ява погибли в результате двух произошедших там оползней.

    Как передает Report, об этом заявил глава местного отделения Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Каправи.

    "Начавшиеся в минувший вторник проливные дожди вызвали обрушение склона высотой 40 метров" в районе Магеланг провинции Центральная Ява, говорится в его заявлении, размещенном на сайте BNPB.

    "Все жертвы были жителями района Лебак", — цитирует его национальное информагентство Антара.

    По словам спасателя, первый оползень унес жизни 11 человек, занимавшихся нелегальными разработками полезных ископаемых в национальном заповеднике Халимун-Салак. Еще двое погибли в деревне Чикатомас.

    В свою очередь, глава информационного центра BNPB Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho) сообщил, что в результате двух других оползней погибли еще пять жителей Явы и трое получили ранения.

    В Магеланге жертвой стихии стал один человек, но еще четыре погибли и трое были ранены оползнем на крайнем западе Явы — в провинции Бантен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi