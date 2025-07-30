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На острове Пасхи началась эвакуация в связи с угрозой цунами

На острове Пасхи началась эвакуация в связи с угрозой цунами Власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке.
Другие страны
30 июля 2025 г. 17:25
На острове Пасхи началась эвакуация в связи с угрозой цунами

Власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны.

"В связи с землетрясением магнитудой 8,8 в России гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила угрозу цунами для острова Пасхи. Просим жителей направиться в безопасную зону", - говорится на странице ведомства в X.

Приход волн ожидается в 09:25 (18:25 мск). По классификации чилийских специалистов, существует угроза "цунами среднего размера". До континентальной части Чили волны начнут доходить начиная с 14:51 (21:51 мск). Там также будет объявлена эвакуация.

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