На острове Пасхи началась эвакуация в связи с угрозой цунами

Власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке.

Власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны.

"В связи с землетрясением магнитудой 8,8 в России гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила угрозу цунами для острова Пасхи. Просим жителей направиться в безопасную зону", - говорится на странице ведомства в X.

Приход волн ожидается в 09:25 (18:25 мск). По классификации чилийских специалистов, существует угроза "цунами среднего размера". До континентальной части Чили волны начнут доходить начиная с 14:51 (21:51 мск). Там также будет объявлена эвакуация.