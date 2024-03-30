На острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы

Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава.

Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство.

Церемония прошла на базе Кацурэн в городе Урума. В ней принимал участие заместитель министра обороны Макото Оники. Комплексы оснащены управляемыми ракетами "Тип-12" с дальностью действия около 200 км. Это первый подобный полк на основном острове Окинава. В его состав входят 200 человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки одобрил размещение полка. Однако он выступает против планов правительства поставить на вооружение усовершенствованную модификацию ракет "Тип-12" с увеличенным до 1000 км радиусом поражения.

Всего в Японии сейчас шесть таких подразделений. Они располагаются на отдаленных островах Мияко и Исигаки (префектура Окинава), а также на островах Амами, входящих в состав префектуры Кагосима.

Правительство Японии в 2022 году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Согласно проекту бюджета, в 2024 финансовом году (начнется в апреле) оборонные ассигнования вырастут до уровня около 7,92 трлн иен (55,6 млрд доллара), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в текущем году.