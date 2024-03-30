О нас

На острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы

На острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава.
Другие страны
30 марта 2024 г. 11:48
На острове Окинава разместили противокорабельные ракетные комплексы

Новый полк Сил самообороны Японии, имеющий на вооружении противокорабельные ракетные комплексы, разместился на южном острове Окинава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство.

Церемония прошла на базе Кацурэн в городе Урума. В ней принимал участие заместитель министра обороны Макото Оники. Комплексы оснащены управляемыми ракетами "Тип-12" с дальностью действия около 200 км. Это первый подобный полк на основном острове Окинава. В его состав входят 200 человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки одобрил размещение полка. Однако он выступает против планов правительства поставить на вооружение усовершенствованную модификацию ракет "Тип-12" с увеличенным до 1000 км радиусом поражения.

Всего в Японии сейчас шесть таких подразделений. Они располагаются на отдаленных островах Мияко и Исигаки (префектура Окинава), а также на островах Амами, входящих в состав префектуры Кагосима.

Правительство Японии в 2022 году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Согласно проекту бюджета, в 2024 финансовом году (начнется в апреле) оборонные ассигнования вырастут до уровня около 7,92 трлн иен (55,6 млрд доллара), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в текущем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия
В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия
30 марта 2024 г. 10:26
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
30 марта 2024 г. 09:24
Израиль предложил ввести международный контингент в Газу
Израиль предложил ввести международный контингент в Газу
30 марта 2024 г. 08:59
Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности
Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности
30 марта 2024 г. 08:22
СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону
СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону
30 марта 2024 г. 07:48
В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн
В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн
30 марта 2024 г. 06:04
Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам
Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам
30 марта 2024 г. 05:17
США одобрили новую поставку вооружений Израилю
США одобрили новую поставку вооружений Израилю
30 марта 2024 г. 04:28
Доходы президента Украины в 2023 году выросли втрое
Доходы президента Украины в 2023 году выросли втрое
30 марта 2024 г. 03:46
Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах
Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах
30 марта 2024 г. 03:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi