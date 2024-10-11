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На острове Мартиника в связи с беспорядками введен комендантский час

На острове Мартиника в связи с беспорядками введен комендантский час Власти Мартиники (заморская территория Франции) ввели комендантский час на всем острове и запретили проведение акций протеста до 14 октября.
Другие страны
11 октября 2024 г. 12:06
На острове Мартиника в связи с беспорядками введен комендантский час

Власти Мартиники (заморская территория Франции) ввели комендантский час на всем острове и запретили проведение акций протеста до 14 октября.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом сообщила пресс-служба префектуры региона.

"На фоне серьезных проблем с общественным порядком префект острова ввел запрет на передвижение по дорогам общего пользования и нахождение в общественных местах на всей территории Мартиники с 21:00 до 05:00 с четверга 10 октября по понедельник 14 октября 2024 года", - говорится в заявлении.

Также префект ввел запрет на покупку, продажу и транспортировку топлива и пиротехнических изделий.

По данным телеканала, международный аэропорт имени Эме Сезера в Фор-де-Франсе был закрыт поздно вечером в четверг, 10 октября. Несмотря на введение комендантского часа, в результате столкновений пострадали 26 жандармов.

Протесты начались с сентября, и всего пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов, 70 человек были задержаны.

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