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На острове Мартиника продолжаются беспорядки, ранены 12 военнослужащих

На острове Мартиника продолжаются беспорядки, ранены 12 военнослужащих В результате беспорядков в ночь со среды на четверг на острове Мартиника 12 жандармов получили ранения. Один из них получил огнестрельное ранение.
Другие страны
10 октября 2024 г. 16:13
На острове Мартиника продолжаются беспорядки, ранены 12 военнослужащих

В результате беспорядков в ночь со среды на четверг на острове Мартиника 12 жандармов получили ранения. Один из них получил огнестрельное ранение.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

В соцсетях распространяются многочисленные видеозаписи беспорядков, на которых видна горящая баррикада на кольцевой дороге Фор-де-Франса и снаряды, которые протестующие бросают в автомобили.

В понедельник произошли столкновения между полицией и активистами, устроившими блокаду в Ле Ламентене. По данным местных властей, четыре жандарма получили легкие ранения в Ле Карбе во время операции по снятию блокады. Кроме того, полностью сгорело муниципальное здание, используемое в качестве форпоста недавно сформированной территориальной бригады, базирующейся в этой коммуне.

Акции протестов на острове проходят с сентября. Они инициированы Движением по защите афро-карибских народов и ресурсов из-за высокой стоимости жизни. Протестующие требует привести цены на продукты питания, которые на Мартинике на 40% выше, в соответствие с ценами в континентальной Франции.

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Версия на азербайджанском языке Martinik adasında iğtişaşlar davam edir, 12 hərbçi yaralanıb
Версия на английском языке Unrest in Martinique: 12 gendarmes injured amid ongoing protests

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