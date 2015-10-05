На острове Кос нашли разложившееся тело ребенка-мигранта

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На греческом острове Кос обнаружено тело ребенка-мигранта, достигшее крайней степени разложения. По словам представителя береговой охраны, тело ребенка, скорее всего мальчика в возрасте 6-12 месяцев, вынесло на берег вблизи одной из гостиниц, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Представители береговой охраны не указали национальность ребенка, который был одет при жизни в зеленые штанишки и белую футболку.

Кос становится местом, куда стремятся попасть через Эгейское море десятки тысяч мигрантов и беженцев, чтобы продолжить дальше свой путь вглубь Европы. Выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака пытаются пересечь короткое, но весьма опасное расстояние морем, хотя знают о возможности штормов и риске гибели.

Месяц назад в соцсетях появились шокирующие снимки утонувшего мальчика, чье тело оказалось на пляже в турецком Бодруме. Трехлетний Алан Курди плыл с семьей из Турции в Грецию на остров Кос, однако ночью две лодки с 23 беженцами перевернулись.

Смерть Алана Курди привлекла внимание мировой общественности к судьбам семей мигрантов.