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    ​На острове Борнео найдены обломки пропавшего малайзийского вертолета

    На борту вертолета находились шесть человек

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Обломки пропавшего вертолета, на борту которого находились члены малайзийского правительства и политики, обнаружены на острове Борнео.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на премьер-министра Наджиба Разака.

    Связь с вертолетом Eurocopter AS350 пропала в четверг утром в районе штата Саравак.

    По предварительным данным, среди пассажиров воздушного судна была заместитель министра плантационной промышленности и сырьевых товаров Малайзии Нориа Каснон, а также один из членов парламента. Всего на борту вертолета находились шесть человек.

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