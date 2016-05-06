​На острове Борнео найдены обломки пропавшего малайзийского вертолета

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Обломки пропавшего вертолета, на борту которого находились члены малайзийского правительства и политики, обнаружены на острове Борнео.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на премьер-министра Наджиба Разака.

Связь с вертолетом Eurocopter AS350 пропала в четверг утром в районе штата Саравак.

По предварительным данным, среди пассажиров воздушного судна была заместитель министра плантационной промышленности и сырьевых товаров Малайзии Нориа Каснон, а также один из членов парламента. Всего на борту вертолета находились шесть человек.