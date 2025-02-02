На островах Кикладского архипелага за двое суток произошло 200 землетрясений

200 землетрясений различной силы с максимальной магнитудой 4,5 произошли за последние двое суток на островах Кикладского архипелага в Эгейском море, власти приняли решение закрыть там в понедельник школы и рекомендовали гражданам и организациям слить воду

200 землетрясений различной силы с максимальной магнитудой 4,5 произошли за последние двое суток на островах Кикладского архипелага в Эгейском море, власти приняли решение закрыть там в понедельник школы и рекомендовали гражданам и организациям слить воду из бассейнов, так как она способствует раскачиванию конструкций и зданий.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Греции.

По его данным, сейчас сейсмическая активность близ Санторина продолжает снижаться. "Тем не менее, за последние 48 часов в районе Анидроса между Санторином и Аморгосом произошло более 200 землетрясений с максимальной магнитудой 4,5. Текущая сейсмическая активность в районе острова Анидрос вызвана подводными разломами, направленными с северо-востока на юго-запад, и не связана с вулканической активностью", - говорится в сообщении.

Власти предложили превентивные меры, в том числе закрыть школы 3 февраля и избегать скопления людей в закрытых помещениях. Сейсмологи также рекомендовали убрать опасные элементы конструкций зданий, слить воду из бассейнов, выбирать безопасные маршруты при передвижении по городским и сельским дорогам, особенно в местах с вероятностью возникновения оползней, и немедленно эвакуироваться из прибрежных районов в случае сильных сейсмических толчков.