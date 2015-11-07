На островах Греции скопилось примерно 200 тыс. беженцев и мигрантов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на островах Греции нашли временный приют примерно 200 тыс. беженцев и мигрантов, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН. Местные власти не справляются с таким наплывом людей, которые отчаянно стремятся в страны Западной Европы. На островах не хватает центров по приему и регистрации вновь прибывающих. Многим обездоленным людям приходится ночевать под отрытым небом.

На этой неделе удалось осуществить перовое запланированное переселение беженцев из Греции в страны Западной Европы. Речь идет о 30 сирийцах и иракцах, которые вылетели в Люксембург. Об этом сегодня на брифинге в Женеве рассказал пресс-секретарь УВКБ Вильям Спиндлер.

По его словам, на одном лишь острове Лесбос в Греции скопилось примерно семь-десять тысяч беженцев и мигрантов. Сотни людей разместились в палаточном городке в районе порта. При поддержке УВКБ на острове были открыты еще три пункта приема людей. Несмотря на это, многие все еще вынуждены ночевать на улице, в их числе - женщины и дети.

На острове Лерос, насчитывающем всего восемь тысяч местных жителей, нашли приют 3400 беженцев и мигрантов, что привело к огромной нагрузке на объекты инфраструктуры. Сейчас УВКБ совместно со своими партнерами пытается наладить систему подачи воды беженцам и обеспечить их элементарными санитарными условиями, в том числе туалетами.

Схожая ситуация сложилась и на других островах Греции. Сегодня с острова Кос сообщили об ожидаемом прибытии новых групп беженцев и мигрантов, поскольку на море улучшились погодные условия. Вчера с этого острова поступила информация о новых трагедиях. В частности, сообщалось о гибели четырёхлетнего ребенка, еще один шестилетний малыш пропал без вести. На этот остров прибывают группы беженцев из Афганистана и Ирака, хотя сирийцы по-прежнему составляют большинство.

Для оказания поддержки властям Греции УВКБ потребуется 32 млн. долларов США. Всего на финансирование проектов по всему балканскому маршруту запрошено 96 млн.