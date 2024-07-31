На оружейном заводе "Терем" в Болгарии взорвался снаряд

Снаряд взорвался во время испытаний на государственном оружейном заводе "Терем" в населенном пункте Костенец в Болгарии, обошлось без пострадавших.

Снаряд взорвался во время испытаний на государственном оружейном заводе "Терем" в населенном пункте Костенец в Болгарии, обошлось без пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NOVA.

Инцидент, при котором был нанесен серьезный материальный ущерб, произошел в среду днем.

Факт происшествия телеканалу подтвердило Минобороны Болгарии, отметив, что речь идет о производственной аварии при работе с боеприпасами.

Завод "Терем" специализируется на производстве военной и гражданской продукции, в том числе боеприпасов и пиротехнических изделий, ремонте оружия, утилизации боеприпасов, производстве взрывчатых веществ для гражданских целей и тому подобной продукции.