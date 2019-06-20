На олимпийских играх в Париже воспользуются летающими такси

На запланированных в Париже Олимпийских играх 2024 года воспользуются летающими такси.

Как сообщает французское бюро Report, об этом сообщила министр транспорта Франции Элизабет Борн.

По ее словам, использование во время соревнований летающих такси позволит узнать, можно ли применять данный вид транспорта как общественный и вреден ли он для окружающей среды.

Отметим, что проект представлен парижским аэропортом на международной выставке аэронавтики и пространства Париж-Бурже. Название аэропорта, которое примет летающие такси, станет известно в конце года. Строительство порта для транспортного средства завершится за 18 месяцев и обойдется в 10 млн евро. В целях реализации проекта Парижский аэропорт уже приступил к сотрудничеству с французской компаний "Airbus".