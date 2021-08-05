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На Олимпиаде в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом

На Олимпиаде в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом За последние сутки коронавирус выявили у 31 человека, задействованного в проведении летней Олимпиады в Токио, сообщает оргкомитет Игр.
Другие страны
5 августа 2021 г. 11:37
На Олимпиаде в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом

За последние сутки коронавирус выявили у 31 человека, задействованного в проведении летней Олимпиады в Токио, сообщает оргкомитет Игр.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это максимальный суточный прирост заболевших с начала Олимпиады.

Среди заразившихся за день один - спортсмен, остальные — представители подрядных организаций, персонала, СМИ, а также волонтеры. С начала июля общее число случаев заражения COVID-19 среди лиц, причастных к Олимпиаде, достигло 353.

Накануне также было зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 на Олимпийских играх — 29 человек. В частности, коронавирус затронул греческую сборную по синхронному плаванию. По данным агентства Kyodo, инфекция была обнаружена по меньшей мере у пяти человек из 12 членов сборной. В связи с этим оргкомитет Олимпийских игр отстранил от соревнований греческих синхронистов и предписал им покинуть Олимпийскую деревню.

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