На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв, есть пострадавшие

При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.
"При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения. Мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования помещен в отделение интенсивной терапии", - сообщили источники.
"Слобода" является одним из крупнейших оборонных предприятий страны с широкой линейкой военной продукции.