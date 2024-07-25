На обнаруженном у побережья Стамбула гидроцикле взрывчатка не найдена

Специалисты не нашли боеприпасов на беспилотном гидроцикле, который был обнаружен ранее у побережья Стамбула.

Специалисты не нашли боеприпасов на беспилотном гидроцикле, который был обнаружен ранее у побережья Стамбула.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DHA со ссылкой на источники в местной прокуратуре, проводящей расследование инцидента.

По версии следователей, аппарат мог использоваться для нелегальной миграции, однако каким образом, не уточняется.

Гидроцикл занесло к берегам Стамбула из северной части Черного моря, уточнили в губернаторстве мегаполиса.

Напомним, что у побережья Ялыкой района Чаталджа в европейской части Стамбула был обнаружен гидроцикл, предположительно, начиненный взрывчаткой. По данным властей, позднее морское транспортное средство было безопасно доставлено на берег подразделениями спецназа ВМС и направлено для изучения военным специалистам.