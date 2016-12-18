На обледеневшей дороге в Балтиморе столкнулись 55 автомобилей - ВИДЕО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В результате обледенения шоссе I-95 в Балтиморе столкнулись 55 автомобилей.
Как передает Report, об этом сообщает CNN.
По данным, дорога замерзла в результате первого крупного зимнего шторма. По всем Соединенным Штатам зарегистрированы сотни аварий, вызванных погодными условиями.
В результате аварии цистерна с бензином упала с моста и взорвалась на вагонах проходящей внизу железной дороги. Погибли два человека.
На окружной дороге Балтимора, между тем, столкнулись 145 автомобилей. Всего полиция Балтимора получила 200 вызовов на аварии в считанные часы. В аэропорту Балтимора были отменены 143 рейса, еще 125 были задержаны.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook