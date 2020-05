​На объекте CNPC в Китае произошел крупный пожар - ВИДЕО

Крупное возгорание произошло в субботу на одном из объектов Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в провинции Ляонин на северо-востоке КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным властей, возгорание произошло в 21:30 по местному времени (17:30 бакинское время) в городе Фушунь. Отмечается, что одной из возможных причин пожара могло стать попадание молнии в здание.

К месту ЧП прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

An oil factory in Fushun, Northeast #China's Liaoning Province caught fire around 9:30 pm Saturday and rescue is underway, according to CCTV news. Witnesses claimed the fire was set by thunders. pic.twitter.com/wo3nvcAibh