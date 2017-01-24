Исполнительный комитет в ходе сессии отберет три кандидатуры на пост Генерального директора ВОЗ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Женеве начала работу 140-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ, которая продлится до 1 февраля 2017 года. Ее участники отберут три кандидатуры на пост Генерального директора организации. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, на сегодняшний день на пост Генерального директора ВОЗ претендуют шесть кандидатов: помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам семьи и здоровья женщин и детей Флавия Бустрео из Италии, бывший министр здравоохранения и иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, Специальный посланник ООН Дэвид Набарро, бывший министр здравоохранения Венгрии Миклош Сочка, бывший министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Гебрейесус и бывший министр по вопросам здоровья Пакистана Санья Ништар.

Исполнительный комитет ВОЗ составит краткий список из пяти кандидатов. Затем его члены проведут собеседования с этими пятью кандидатами и представят троих из них Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. На семидесятой сессии Всемирной ассамблеи государства-члены изберут нового Генерального директора, который вступит в должность 1 июля 2017 года.

Напомним, что в 2012 году Генеральным директором ВОЗ была переизбрана на второй срок китаянка Маргарэт Чань. До своего первого назначения на пост главы ВОЗ в 2006 году она была его заместителем и занималась проблемой "птичьего гриппа".