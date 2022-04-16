На НПЗ в Мексике возобновился пожар

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Оахака на юге Мексики в субботу сообщило о повторном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) государственной нефтегазовой компании Pemex в городе Салина-Крус.

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Оахака на юге Мексики в субботу сообщило о повторном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) государственной нефтегазовой компании Pemex в городе Салина-Крус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило в социальной сети Twitter.

Оно указало, что огнем снова объята надземная вертикальная емкость для хранения нефти, которая была потушена в пятницу. Ее объем составляет около 100 тыс баррелей.

"Управление следит за ситуацией на НПЗ... в Салина-Крус, где возобновился пожар у вертикальной емкости №102, - говорится в записи. - Pemex задействовал внутреннюю программу обеспечения безопасности и ограничил доступ на территорию комплекса".

Отметим, что сведений о пострадавших или погибших обнародовано не было.