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На новоизбранного президента Гватемалы готовили покушение в день инаугурации

На новоизбранного президента Гватемалы готовили покушение в день инауг

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи рассказал о том, что на него готовилось покушение, которое планировалось осуществить в день его вступления на пост, передает Report со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что в день проведения церемонии инаугурации правоохранительными органами были зафиксированы несколько звонков, в которых в качестве мишени упоминалось имя нового главы государства.

Уточняется, что звонки производились с территории тюрьмы.

Новый глава Гватемалы подчеркнул, что в связи с инцидентом будет усилены меры общественной безопасности.

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