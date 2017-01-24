На нефтяном заводе в Японии через 40 часов после возгорания потушили пожар

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пожар на нефтеочистительном заводе химической корпорации "Тонэн" (TonenGeneral Sekiyu) в японском городе Арида в префектуре Вакаяма потушен через 40 часов после его начала.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

Пожар произошел в воскресенье. Очагом возгорания мог стать контейнер со смазочными материалами. Возникла угроза взрыва, власти рекомендовали почти 3 тысячам жителей Ариды эвакуироваться, из них были эвакуированы более 500 человек.

В понедельник режим эвакуации был отменен в связи со снятием угрозы взрыва, но борьба с огнем продолжилась до утра вторника. Пожарным понадобилось почти двое суток, чтобы полностью потушить его.