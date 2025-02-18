На нефтяном танкере у берегов Италии произошли взрывы

Два взрыва произошли на нефтяном танкере Seajewel в порту итальянского города Савона.
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Уточняется, что танкер под мальтийским флагом шел из Алжира и пришвартовался в итальянском порту 14 февраля. Экипаж сообщил "о двух громких хлопках". В ходе осмотра на корпусе судна была обнаружена пробоина со следами воздействия извне, утечки нефти или пострадавших нет.
Управление местного порта подчеркивает, что специалисты приняли решение остановить выгрузку топлива, столкнувшись с некоторыми неполадками, которые еще предстоит установить.
Расследованием инцидента занялась прокуратура Савоны, она же привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и осведомила местное управление по борьбе с мафией.