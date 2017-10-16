На нефтяной вышке в Луизиане произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На нефтяной вышке на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Fox News.

По словам представителя департамента полиции города Кеннер Брайана Макгрегора, число пострадавших может возрасти.

Он также добавил, что к месту происшествия, где до сих пор виднеется пламя, были направлены спасательные лодки.