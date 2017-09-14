На нефтешахте "Лукойла" в России произошел обвал, под землей остаются более ста горняков

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Около 110 горняков находятся в нефтешахте №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" после обвала породы в Ухте в республике Коми, под завал попал один человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Предварительно, под завалом один горняк. Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, нефтешахта входит в структуру "Лукойла".

"Шахта функционирует в штатном режиме", - добавил источник.