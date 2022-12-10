На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас.

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Предположительно, речь идет о крупнейшем разливе сырой нефти в США за последнее десятилетие. Это уже третья утечка нефти с трубопровода Keystone с момента его запуска в 2010 году. Причина нынешнего инцидента до сих пор официально не объявлена.

Накануне вечером нефтепровод был аварийно отключен после того, как сработал сигнал тревоги и на одном из участков упало давление. Часть трубы, где произошла утечка, изолировали, а в водной артерии установили заграждения, чтобы не дать разлитой нефти распространиться дальше.