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На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка

На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 08:38
На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Предположительно, речь идет о крупнейшем разливе сырой нефти в США за последнее десятилетие. Это уже третья утечка нефти с трубопровода Keystone с момента его запуска в 2010 году. Причина нынешнего инцидента до сих пор официально не объявлена.

Накануне вечером нефтепровод был аварийно отключен после того, как сработал сигнал тревоги и на одном из участков упало давление. Часть трубы, где произошла утечка, изолировали, а в водной артерии установили заграждения, чтобы не дать разлитой нефти распространиться дальше.

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