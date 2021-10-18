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На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар Пожар возник cегодня утром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта.
Другие страны
18 октября 2021 г. 10:44
На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар

Пожар возник cегодня утром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) на своей странице в Twitter.

Отмечается, что один из блоков НПЗ, в котором произошло возгорание, полностью изолирован. На месте происшествия работают пожарные бригады.

Указывается, что пожар не повлиял на работу завода и ход операций по сбыту сырья. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Küveytdə neft emalı zavodunda yanğın baş verib
Версия на английском языке Fire breaks out at oil refinery in Kuwait

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