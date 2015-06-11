​На нефтебазе под Киевом взорвалось несколько цистерн с топливом

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ На нефтебазе под Киевом, где уже несколько дней тушат пожар, взорвались цистерны с топливом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 22.10 10 июня произошел прогнозируемый взрыв. Ориентировочно взорвались четыре-пять цистерн объемом 55-75 тонн. Поскольку взрыв был прогнозируем, заблаговременно была отведена вся техника и личный состав», — сказано в сообщении.

По словам главы ведомства Николая Чечеткина, спасательные службы будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжают гореть пять резервуаров в районе нефтебазы.