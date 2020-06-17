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На мясокомбинате в Германии коронавирусом заразились около 600 человек

На мясокомбинате в Германии коронавирусом заразились около 600 человек

Новая вспышка коронавируса зафиксирована на западе Германии. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за последние полторы недели инфекция была обнаружена у примерно 600 работников мясокомбината в населенном пункте Реда-Виденбрюк.

На прошлой неделе коронавирус был диагностирован у 128 человек, работающих на местном мясокомбинате, который входит в концерн Toennies. После этого было решено сделать около 1 000 дополнительных тестов. Как минимум 475 из них оказались положительными, результат еще 400 будет известен в ближайшие дни.

Сколько именно человек заняты на комбинате в Реда-Виденбрюке, не уточняется. Всего на концерн по всему миру работают 16,5 тыс. сотрудников.

"Предприятие временно закрыто", - сообщил глава местных властей Свен-Георг Аденауэр.

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