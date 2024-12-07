Протестующие в Тбилиси после разгона переместились на набережную

Сотрудники МВД Грузии начали массово задерживать участников акции протеста в Тбилиси у здания парламента.

Участники акции протеста в центре Тбилиси частично перекрыли проезжую часть на набережной и направляются шествием после того, как спецназ оттеснил их с проспекта Руставели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Спецназ приступил к оттеснению протестующих с прилегающей к парламенту Грузии территории вскоре после полуночи, а спустя два часа полностью вытеснил с проспекта Руставели с применением водомета. Так как второй кордон спецназа стоял у площади Республики, на другом конце проспекта Руставели, граждане спустились на набережную по прилегающей улице, частично перекрыв проезжую часть.

После того как протестующие прошли несколько сотен метров по набережной, к ним на встречу с площади Республики спустилась полиция и начала оттеснять акционеров к площади Героев - дальше от проспекта Руставели.

04:21

Спецназ в центре Тбилиси при помощи водометов оттесняет протестующих с проспекта Руставели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители направились от прилегающей к парламенту территории, применяя водомет для оттеснения участников акции протеста. Граждане отходят на прилегающие к проспекту Руставели улицы. Многие не решаются продолжать движение по проспекту, так как на другом его конце, у площади Республики выстроен другой кордон спецназа.

При этом правоохранители следуют за протестующими по примыкающим к проспекту Руставели улицам, чтобы убедиться, что они покинут прилегающую к центральной улице столицы территорию.

02:47

Сотрудники МВД Грузии начали массово задерживать участников акции протеста в Тбилиси у здания парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Решение о начале задержаний было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в мобилизованных у парламента стражей порядка. После задержаний люди стали разбегаться и покинули площадь перед зданием.

Спецназ уже вытеснил протестующих с прилегающей к парламенту территории и выстроился кордоном на проспекте Руставели. Силовики несколько раз применили водометы.

Также кордон спецназа выстроился на площади Республики в другом конце проспекта Руставели, в сторону которого обычно спецназ вытесняет участников протеста.