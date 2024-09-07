На министра юстиции ДР Конго совершено покушение

Неизвестные лица предприняли попытку отравить государственного министра юстиции, хранителя печати Демократической Республики Конго (ДРК) Констана Мутамбу.

Неизвестные лица предприняли попытку отравить государственного министра юстиции, хранителя печати Демократической Республики Конго (ДРК) Констана Мутамбу.

Как передает Report , об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на источники.

"Проведенные исследования выявили присутствие яда в организме Мутамбы, - отмечают близкие к министру лица. - Принимаются серьезные меры по уходу за министром".

Отравление произошло уже после того, когда под руководством Мутамбы началась реформа судебной системы ДРК, грозящая увольнением судьям, подозреваемым в коррупции, говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минюста ДРК, кабинет министра был взломан в ночь на 2 сентября. По данным ведомства, позднее в самом кабинете и в ведущем к нему коридоре специалисты обнаружили следы белого порошка.