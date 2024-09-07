На министра юстиции ДР Конго совершено покушение

Неизвестные лица предприняли попытку отравить государственного министра юстиции, хранителя печати Демократической Республики Конго (ДРК) Констана Мутамбу.
Как передает
"Проведенные исследования выявили присутствие яда в организме Мутамбы, - отмечают близкие к министру лица. - Принимаются серьезные меры по уходу за министром".
Отравление произошло уже после того, когда под руководством Мутамбы началась реформа судебной системы ДРК, грозящая увольнением судьям, подозреваемым в коррупции, говорится в сообщении.
Согласно заявлению Минюста ДРК, кабинет министра был взломан в ночь на 2 сентября. По данным ведомства, позднее в самом кабинете и в ведущем к нему коридоре специалисты обнаружили следы белого порошка.