На "министерской" неделе ГА ООН планируют провести заседание Совбеза по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Как я понимаю, во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН Албания (председатель СБ ООН в сентябре) проведет заседание по Украине", - сказала она.

Отметим, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится с 19 по 25 сентября.