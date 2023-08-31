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На "министерской" неделе ГА ООН планируют провести заседание Совбеза по Украине

На "министерской" неделе ГА ООН планируют провести заседание Совбеза по Украине Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Другие страны
31 августа 2023 г. 18:10
На министерской неделе ГА ООН планируют провести заседание Совбеза по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины планируется провести во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Как я понимаю, во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН Албания (председатель СБ ООН в сентябре) проведет заседание по Украине", - сказала она.

Отметим, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится с 19 по 25 сентября.

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