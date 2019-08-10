На международном соревновании в России Армения прибегла к провокации против Азербайджана - ФОТО

На проходящем в России соревновании "Международные армейские игры - 2019" Армения вновь прибегла к провокации против Азербайджана.

Как передает российское бюро Report, на этот раз на своем стенде армяне в качестве своих исторических музыкальных инструментов и предметов быта участникам "Международных армейских игр - 2019" преподнесли национальные музыкальные инструменты и предметы быта Азербайджана.

Так, среди музыкальных инструментов тар, саз, каманча и тутак были представлены как армянские национальные инструменты. Кроме того из предметов быта армянами был присвоен "Санак" (большой медный кувшин с длинным узким горлышком и с ручкой для ношения воды на плече или на спине).

Организаторы были проинформированы о факте, однако пока не было предпринято никаких мер.

Отметим, что 3 августа районе Кубинки Московcкой области на полигоне Алабино стартовали "Международные армейские игры - 2019".

Напомним, что ранее на стенде, продемонстрированном в выставочно-конгресс центре "Патриот Экспо", Армения представила Нагорный карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы как собственную территорию и после вмешательства азербайджанской стороны стенд был убран.

Игбал Рустамов