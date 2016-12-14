На международном кинофестивале в Индии арестовали 12 человек

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Индии арестовали 12 человек за отказ встать во время гимна в кинотеатреза отказ соблюдать судебное распоряжение, которое обязывает вставать при звучании национального гимна в кинотеатрах.

Как передает Report, об этом пишет Gazeta.

Отмечается, что люди были задержаны после того, как организаторы фестиваля пожаловались полиции на то, что некоторые гости отказываются вставать во время звучания гимна перед фильмом.

Следователь полиции штата Керала Анил Кумар сообщил, что все задержанные были освобождены под залог. Однако полиция начала расследование, чтобы выявить, нарушили ли они закон о национальном почете 1971 года.

Издание пишет, что впервые закон о звучании гимна в индийских кинотеатрах был принят в 60-е годы, после войны с Китаем, однако за его исполнением никто не следил.