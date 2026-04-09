На международной конференции в Ташкенте обсудили вклад Амира Темура в мировую науку и культуру

В Узбекистане завершилась первая часть пленарного заседания международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, в ходе заседания выступили представители международных организаций, научных центров и академического сообщества, подчеркнув значение наследия Амира Темура и той эпохи для мировой цивилизации.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что Узбекистан исторически находился в центре Великого шелкового пути и сыграл ключевую роль в формировании мировой цивилизации.

"Мы должны бережно сохранять это наследие и передать его будущим поколениям. Наследие великого Тимура будет жить вечно", - подчеркнул он.

Председатель Oxford Centre for Islamic Studies, профессор Фархан Низами в своем выступлении подчеркнул важность международного академического сотрудничества. Он отметил, что центр на протяжении многих лет взаимодействует с научными учреждениями региона и реализует совместные программы, включая стипендии имени Имама Бухари.

По его словам, изучение цивилизационного наследия способствует лучшему взаимопониманию между культурами.

Генеральный директор IRCICA Махмут Эрол Кылыч отметил рост научного интереса к личности Амира Темура и его эпохе. Он подчеркнул, что современные исследования позволяют глубже осмыслить не только политическую и военную деятельность Темура, но и его вклад в развитие городов, торговли, культуры и духовной жизни.

Директор Управления рукописей Турции Джошкун Йылмаз сообщил о готовности к расширению сотрудничества и пригласил участников ознакомиться с уникальными рукописными фондами Турции.

Он отметил, что в национальных библиотеках хранятся тысячи ценных рукописей, включая более 10 тысяч работ, связанных с Имамом Бухари, подчеркнув важность их сохранения и изучения.

Директор Института восточных рукописей Российской академии наук Ирина Попова акцентировала внимание на международном культурном сотрудничестве.

По ее словам, создание Центра исламской цивилизации стало важным шагом в объединении богатого духовного наследия с современным развитием страны.

Она также подчеркнула, что Амир Темур не только создал сильное государство, но и способствовал развитию науки и культуры, привлекая ученых и мастеров той эпохи.

Президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев отметил, что наследие Амира Темура имеет не только региональное, но и глобальное значение.

"В период его правления активно развивались наука, культура и экономика, что создало основу для дальнейшего развития цивилизации. Сегодняшняя конференция является важной платформой для дальнейшего изучения этого наследия", - заявил он.